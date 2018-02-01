Лавров рассказал о мнении де Мистуры о дискуссиях на конгрессе по Сирии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Жаркие дискуссии, которые разворачивались на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, доказывают, что мероприятие не было постановочным, это отметил и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Еще раз подчеркну, что не было даже близко какой-либо другой встречи, на которой так широко были бы представлены все без исключения основные группы сирийского общества. Это было подчеркнуто и Стаффаном де Мистурой, который в беседе со мной особо выразил удовлетворение тем, что такая жаркая дискуссия, которая порой разворачивалась на этом конгрессе, подчеркнула, что это мероприятие было не постановочное, а действительно обеспечило демократическое изложение взглядов самых разных представителей сирийского общества. Де Мистура мне сказал, что этот конгресс существенно помогает в его усилиях оживить и сделать дееспособными женевские переговоры", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

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