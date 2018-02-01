Эксперт оценил перспективы развития нефтегазовой отрасли в Сирии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сирия сейчас не в том состоянии, чтобы приносить большую прибыль в нефтегазовой отрасли, считает член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Рустам Танкаев.

В среду Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии.

"Конечно, Сирия не в том состоянии, чтобы приносить какие-то очень большие прибыли. Страна полностью разрушена, это совершенно очевидно: мы постоянно видим кадры хроники, фотографии того, что сейчас там творится. В такой ситуации платить просто нечем", — сказал Танкаев РИА Новости.

"После восстановления сирийского нефтегазового комплекса он будет приносить значительные прибыли. Но говорить сейчас о том, что это будет чрезвычайно выгодным делом – нельзя. Риски достаточно высоки: остаются террористические организации, пока еще до конца не добитые, остаются так называемые оппозиционеры, которых поддерживают США. Ситуация очень и очень сложная", — объяснил он.

"То, что там будут работать наши специалисты, намного облегчит Сирии сам процесс восстановления, потому что у нас слишком много давних связей, которые делают работу для наших специалистов в Сирии намного более легкой, простой и привычной, чем, скажем, для специалистов из Франции или из США", — заключил Танкаев.