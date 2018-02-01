Лавров прокомментировал отсутствие части сирийской оппозиции на конгрессе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Часть сирийской оппозиции, базирующейся в Стамбуле, покинула Конгресс национального диалога Сирии, прошедший недавно в Сочи, по надуманным причинам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Группа оппозиции, которая базировалась в Стамбуле, прибыла в Сочи, но по причинам, которые не имеют никакого отношения к урегулированию, и по, я бы сказал, достаточно искусственным причинам, отказалась участвовать в Конгрессе и вернулась в Стамбул", — сказал Лавров.

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