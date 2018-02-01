Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва рассчитывает, что итоги конгресса нацдиалога Сирии в Сочи помогут спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре в активизации женевского процесса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подробно информировали наших итальянских друзей о состоявшемся позавчера конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, который укрепил предпосылки для того, чтобы наладить всеохватывающий межсирийский диалог на основе резолюции 2254 СБ ООН. Рассчитываем, что итоги этого конгресса помогут Стаффану де Мистуре, спецпосланнику генсека ООН, в дальнейшей активизации работы женевского процесса по переговорам между правительством и широким спектром оппозиции, прежде всего, с целью проведения конституционной реформы", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

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