МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Планы США направить 350 тысяч долларов на финансирование международного независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) направлены на то, чтобы создать проблемы действующим властям САР во главе с президентом Башаром Асадом, считает глава Центра военного прогнозирования (Россия) Анатолий Цыганок.
По мнению эксперта, существуют три основные проблемы. Первая заключается в том, что у США присутствует иллюзия борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также в том, что Вашингтон категорически отказывается участвовать во встречах по сирийскому урегулированию в Астане. По словам главы Центра военного прогнозирования, Вашингтон также уверен, что Россия "приписала" себе победу над ИГИЛ в Сирии и что переговорный процесс по Сирии должен вестись во главе США.
При этом Цыганок отметил, что у США есть очень большие возможности для финансирования МБНМ, а также хорошие отношения с Саудовской Аравией и Кувейтом. Как полагает эксперт, все это может привести к новым боевым действиям в Сирии в будущем.
"У них хорошие отношения с Саудовской Аравией, у них хорошие отношения с Кувейтом. И те боевые действия, которые ведутся в Сирии, это еще не конец. Это промежуточный период, после которого, как я думаю, видимо, начнутся боевые действия в другом формате", — добавил Анатолий Цыганок.
ООН учредила международный беспристрастный и независимый механизм 21 декабря 2016 года для сбора свидетельств, которые позволили бы облегчить и ускорить расследование в отношении тех, кто несет ответственность за самые тяжелые преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию. Механизм базируется в Женеве и насчитывает около 50 человек, в том числе юристов, экспертов и переводчиков.
Российский дипломат также заявлял, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против этого предложения, но готовы прямо сейчас восстановить СМР, заявила тогда в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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