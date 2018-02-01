МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Планы США направить 350 тысяч долларов на финансирование международного независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) направлены на то, чтобы создать проблемы действующим властям САР во главе с президентом Башаром Асадом, считает глава Центра военного прогнозирования (Россия) Анатолий Цыганок.

Ранее американская миссия при ООН сообщила, что США направят 350 тысяч долларов на финансирование Международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) и рассчитывают, что он позволит расследовать в том числе химические атаки, поскольку Россия, по их мнению, "убила" Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию химатак (СМР). По мнению американской стороны, МБНМ поможет усилиям "по привлечению к ответственности за жестокости режима" президента Сирии Башара Асада.

По мнению эксперта, существуют три основные проблемы. Первая заключается в том, что у США присутствует иллюзия борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также в том, что Вашингтон категорически отказывается участвовать во встречах по сирийскому урегулированию в Астане. По словам главы Центра военного прогнозирования, Вашингтон также уверен, что Россия "приписала" себе победу над ИГИЛ в Сирии и что переговорный процесс по Сирии должен вестись во главе США.

"А третья очень важная проблема – американцы хотели три года назад снять Башара Асада. И сейчас решают вопрос уже совершенно по-другому: снять Башара Асада только из-за того, что якобы созданы какие-то комиссии. Я считаю, что эта комиссия (МБНМ – ред.) видимо только для того, чтобы вновь для Башара Асада создать какие-то препятствия", — сказал собеседник агентства.

При этом Цыганок отметил, что у США есть очень большие возможности для финансирования МБНМ, а также хорошие отношения с Саудовской Аравией и Кувейтом. Как полагает эксперт, все это может привести к новым боевым действиям в Сирии в будущем.

"У них хорошие отношения с Саудовской Аравией, у них хорошие отношения с Кувейтом. И те боевые действия, которые ведутся в Сирии, это еще не конец. Это промежуточный период, после которого, как я думаю, видимо, начнутся боевые действия в другом формате", — добавил Анатолий Цыганок.

ООН учредила международный беспристрастный и независимый механизм 21 декабря 2016 года для сбора свидетельств, которые позволили бы облегчить и ускорить расследование в отношении тех, кто несет ответственность за самые тяжелые преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию. Механизм базируется в Женеве и насчитывает около 50 человек, в том числе юристов, экспертов и переводчиков.

В ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей. Российский постпред Василий Небензя пояснял, что продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе.

Российский дипломат также заявлял, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против этого предложения, но готовы прямо сейчас восстановить СМР, заявила тогда в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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