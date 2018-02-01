США рассчитывают, что расследование химатак в Сирии будет продолжено

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США направят 350 тысяч долларов на финансирование международного независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии (МБНМ) и рассчитывают, что он позволит расследовать в том числе химические атаки. Об этом сообщает постоянное представительство США при всемирной организации на фоне прекращения работы Совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию химатак (СМР).

"США выделят 350 тысяч долларов для международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Он поможет усилиям по привлечению к ответственности за жестокости режима (президента Сирии Башара) Асада, включая использование химического оружия. Это сейчас важнее, чем когда-либо, так как Россия "убила" Совместный механизм (СМР)", — сообщило постпредство США при ООН в своем Twitter.

ООН учредила международный беспристрастный и независимый механизм 21 декабря 2016 года для сбора свидетельств, которые позволили бы облегчить и ускорить расследование в отношении тех, кто несет ответственность за самые тяжелые преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию. Механизм базируется в Женеве и насчитывает около 50 человек, в том числе юристов, экспертов и переводчиков.

В ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей. Российский постпред Василий Небензя пояснял, что продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе.

Российский дипломат также заявлял, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против этого предложения, но готовы прямо сейчас восстановить СМР, заявила тогда в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.