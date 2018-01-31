Чавушоглу и Тиллерсон обсудили итоги конгресса по нацидиалогу Сирии

АНКАРА, 31 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону итоги конгресса национального диалога Сирии в Сочи и операцию в сирийском Африне, сообщил журналистам источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр обсудил с госсекретарем США итоги конгресса в Сочи и ход операции "Оливковая ветвь", — сказал источник в МИД Турции.

Он добавил, что стороны также обсудили ситуацию в Ираке.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии.

Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а конгресс нацдиалога — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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