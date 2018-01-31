МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия считает политической ошибкой отказ ряда оппозиционеров участвовать в конгрессе сирийского национального диалога, который прошел в Сочи, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщило ранее министерство иностранных дел Турции, делегация в составе некоторых оппозиционеров, которые приехали из Анкары в Сочи для участия в конгрессе, отказалась въехать в страну в ответ на флаги, плакаты и символику сирийского режима в конгресс-центре и аэропорту Сочи.

"Мы безусловно сожалеем о позиции тех сирийских оппозиционеров, которые по различным причинам, в том числе, безусловно и в первую очередь под влиянием внешних сил решили, и сделали это в последний момент, (решили) воздержаться от участия в Конгрессе. Их пытались убедить изменить решение, для этого даже, наверное вам известно, задержали открытие форума. Но безрезультатно. Мы убеждены, что это политическая ошибка", — сказала Захарова.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии.

Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а конгресс нацдиалога — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>