В МИД России озабочены ситуацией на севере Сирии

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ситуация на севере Сирии вызывает серьезную озабоченность, Москва в связи с операцией Турции в Африне призывает стороны к сдержанности, подтверждая приверженность территориальной целостности САР, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы остановиться на проводимой Турцией на территории Сирии операции, как назвали ее в Анкаре, "Оливковая ветвь". Мы, безусловно, продолжаем отслеживать развитие ситуации на севере Сирии. Оно вызывает серьезную озабоченность", — сказала представитель МИД РФ на брифинге.

"Турецкие власти заявляют, что начатая 20 января военная операция в районе Африна против курдских отрядов народной самообороны Партии демократического союза проводится в соответствии с зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборону и направлена на ликвидацию террористических формирования. По поступающей информации за 10 дней боевых действий число погибших уже достигло несколько сотен человек. Мы вновь призываем стороны к сдержанности", — подчеркнула она.

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