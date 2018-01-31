Слуцкий рассказал, какой путь приведет к окончанию войны в Сирии

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Создание конституционного совета по итогам Конгресса нацдиалога Сирии — это именно тот путь, который должен привести к миру и окончанию войны, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 29-30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

"Конгресс сирийского национального диалога в Сочи – уникальный и однозначно успешный формат. Наконец был запущен конституционный процесс. Это самый важный шаг, который в итоге позволит самим сирийцам решать судьбу своей страны в соответствии с духом и буквой резолюции Совбеза ООН 2254", — сказал Слуцкий журналистам в среду.

"И в этом плане решение о создании конституционного совета, а затем и конституционной комиссии, сложно переоценить. Это именно тот путь, который должен привести к миру и окончанию войны в Сирии. Россия изначально была на этих позициях и готова и дальше оказывать помощь в вопросах сирийского урегулирования, в том числе в формате парламентского измерения", — добавил он.

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