Путин и Эрдоган обсудили координацию усилий в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы координации усилий двух стран по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в астанинском формате", — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным темам успешно развивающегося двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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