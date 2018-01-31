Песков назвал заявления по итогам конгресса нацдиалога Сирии исчерпывающими

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заявления спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева и главы МИД РФ Сергея Лаврова об итогах конгресса сирийского национального диалога в Сочи исчерпывающие, добавить к ним нечего, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 29-30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

"Мне нечего добавить к заявлениям Лаврентьева и Лаврова, в которых было достаточно исчерпывающе изложено основные результаты и значение завершившегося вчера вечером национального конгресса в Сочи… Нет смысла их повторять, там все достаточно четко изложено", — сказал Песков в ответ на вопрос об итогах конгресса.

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