Косачев о сирийском конгрессе в Сочи: этот формат не заменит Женеву

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Председатель комитета по международным делам СФ РФ Константин Косачев по итогам Конгресса сирийского национального диалога заявил, что "сочинский формат" не заменяет Женеву.

"Итоги завершившегося в Сочи конгресса сирийского национального диалога очень обнадеживают. Удалось сделать главное:…обеспечить четкую привязку переговоров в Сочи к женевскому процессу – не в последнюю очередь благодаря участию в сочинском мероприятии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, "освятившего" конгресс от имени ООН и поддержавшего его решения, которые предстоит реализовывать уже в женевском формате", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор также отметил, что приезд де Мистуры выбил "карты из рук у тех, кто пытался противопоставить Сочи Женеве, либо представить конгресс как некое альтернативное женевским переговорам (а то и конкурирующее с ними) действо, выгодное только Дамаску или России".

"В частности, Вашингтон на все вопросы по Сочи специально подчеркивает, что главное для него – Женева. Четкий "линк" между Сочи и Женевой благодаря участию де Мистуры и решениям конгресса, ориентированным на Женеву, конечно же, не позволят игнорировать очевидные сочинские достижения", — заявляет Косачев.

Он также считает, что те, кто не поехал в Сочи, остался в проигрыше, поскольку затем они могут остаться вне реального политического урегулирования и конституционного процесса в Сирии.

"В общем, результаты есть, будем ждать продолжения. Сейчас многое зависит от Женевы и лично де Мистуры", — резюмирует Косачев.