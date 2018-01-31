Лаврентьев: треть комиссии по конституции Сирии будет состоять из оппозиции

СОЧИ, 31 янв — РИА Новости. В конституционную комиссии по САР войдут представители как правительства, так и оппозиции, во вторник участники конгресса национального диалога в Сочи утвердили список кандидатов, который был составлен в пропорции 2/3 на 1/3, сказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Было принято решение об утверждении списка представителей для участия в комиссии по обсуждению конституции, в общей сложности 150 человек. Здесь как представители сирийского правительства, так и оппозиция, в пропорции приблизительно 2/3 на 1/3. Мы считаем, что этот шаг самый первый к тому, чтобы запустить процесс конституционной реформы", — сказал Лаврентьев.

"Хочу пояснить, чтобы не было сомнений в какой-то задней мысли в отношении этой пропорции (в конституционной комиссии) 2/3 представителей, которые поддерживают правительство и 1/3 тех сил, которые поддерживают оппозицию. Потому что эти 2/3 это не только представители правительства, но и внутренняя оппозиция, настроенная конструктивно и относящаяся к умеренной оппозиции", — добавил он.