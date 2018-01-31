США призвали сосредоточиться на женевском процессе по Сирии

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США призывают по-прежнему сосредотачиваться на женевском процессе по Сирии, продолжают взаимодействовать с ООН и РФ по данному вопросу, сообщил РИА Новости представитель госдепа США, комментируя итоги конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

В госдепе напомнили, что США не принимали участие в конгрессе нацдиалога в Сочи в качестве наблюдателя.

"Наш общее внимание должно сохраняться на политическом процессе в Женеве под эгидой ООН, и мы продолжим взаимодействовать с ООН и другими сторонами, включая Россию, для содействия всем возможным усилиям по продвижению политического трека, к чему призывает резолюция СБ ООН 2254, а также заявление, принятое президентами Трампом и Путиным в Дананге", — сообщил американский дипломат.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители политических и этноконфессиональных групп Сирии. Заявленной задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствовали наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

Главным итогом состоявшегося в Сочи сирийского национального диалога стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве, и будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны – это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Также участники конгресса выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту в Сирии, а также призвали ООН и мировое сообщество внести вклад в восстановление страны.