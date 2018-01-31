Конституционная комиссия может составить новый основной закон Сирии

СОЧИ, 31 янв — РИА Новости. Комиссия по обсуждению конституции Сирии может оформить новую конституцию страны вместо редактирования нынешней, заявил журналистам спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По словам дипломата, он постарается соблюдать намеченный в резолюции ООН 2254 временной график реализации политического перехода.

"Неужели мы собираемся игнорировать тот факт, что сейчас есть шанс, что конституционная комиссия может подредактировать или изменить нынешнюю конституцию, или написать новую, что в свою очередь приведет, возможно, к выборам — президентским и парламентским — под эгидой или контролем ООН?.. Понимаете, в этом направлении предстоит много работы", — заявил де Мистура в ходе телефонного брифинга.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи, что участники мероприятия согласовали 150 кандидатур членов комиссии по обсуждению конституции Сирии. В список входят представители властей САР и оппозиции в соотношении примерно две трети на одну треть. Список передадут де Мистуре, который в свою очередь сможет внести изменения в список без ущерба балансу сил в комиссии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>