Де Мистура: СКП может войти в состав конституционной комиссии Сирии

СОЧИ, 31 янв — РИА Новости. Оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП), несмотря на отказ от участия в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, будет представлена в составе комиссии по обсуждению конституции САР, заявил журналистам спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Реальность такова, что я очень желаю воплотить в жизнь резолюцию ООН 2254 — в ней четко указано, кто является сирийской оппозицией. Даже несмотря на тот факт, что они (СКП) не приехали в Сочи, они все равно будут весомо представлены в этой комиссии", — заявил де Мистура в ходе телефонного брифинга.

По его словам, критерии выбора членов комиссии определит он сам.

"Я о них очень скоро расскажу", — заявил дипломат.

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