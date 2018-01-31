Лаврентьев рассказал, что может помешать астанинскому процессу по Сирии

Сергей Вершинин и Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Сергей Вершинин и Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. РФ не считает, что астанинский процесс по Сирии может развалиться или пострадать из-за ситуации вокруг Идлиба, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы надеемся, что ситуация будет стабилизироваться в ближайшие дни. Нет, я не думаю, что это может оказать негативное влияние на астанинский процесс", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос опасается ли Москва, что астанинский процесс развалится из-за ситуации вокруг Идлиба.