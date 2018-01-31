Де Мистура рассказал, почему раньше создали конституционную комиссию Сирии

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. На конгрессе нацдиалога в Сочи впервые лицом к лицу встретились правительство и оппозиция Сирии, в отличие от девяти раундов переговоров в Женеве, поэтому только сейчас удалось сформировать конституционную комиссию, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Главная причина заключается в том, что у нас никогда не было ситуации, при которой правительственная сторона и оппозиция были бы вовлечены в обсуждение новой конституции, потому что они никогда не соглашались на возможность создания конституционной комиссии, которую потом можно было бы поставить на повестку дня ООН", — сказал де Мистура в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос журналиста, почему за девять раундов "Женевы" не удалось сформировать конституционную комиссию, а за одну встречу в Сочи удалось.

По его словам, также сыграло свою роль давление, которое оказали на обе стороны конфликта имеющие на них влияние страны.

"Я думаю, что сегодня в Сочи мы доказали, что мы должны сделать эту работу… Я надеюсь, мы перейдем от теории к практике", — отметил де Мистура.

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