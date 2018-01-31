Турецкая делегация в Сочи предложила кандидатов в конституционную комиссию

АНКАРА, 31 янв — РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкая делегация после консультации с сирийской оппозицией на конгрессе нациалога Сирии в Сочи представила 50 кандидатур в конституционную комиссию, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

"Наиболее важным итогом конгресса стал призыв к созданию конституционной комиссии и к отбору 150 кандидатов в нее. Турецкая делегация, которой было поручено представлять сирийские оппозиционные группы, не присутствовавшие на конгрессе, представила список из 50 кандидатов после консультации с оппозицией", — говорится в документе

Отмечается, что процесс создания конституционной комиссии будет тщательно контролироваться Турцией как стороной, представляющей интересы оппозиции.

"Турция будет и впредь поддерживать на всех платформах усилия по политическому решению, которое принесет реальные политические изменения в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН. Турция ожидает, что все стороны, которые имеют рычаги влияния на сирийский режим, выполнят свои обязательства, направив конфликтующие стороны в Сирии на переговоры о политическом урегулировании", — заявил турецкий МИД.

Отмечается, что Турция с самого начала действовала конструктивно по поводу инициативы РФ о созыве конгресса нацдиалога Сирии. "Наша страна подчеркнула свою готовность поддержать эту инициативу на саммите в Сочи 22 ноября 2017 года, в котором принял участие президент Турции, считая, что конгресс может внести свой вклад в женевский процесс при условии, что будет обеспечено участие ООН, а оппозиция получит возможность играть роль в политическом процессе", — говорится в документе.

В связи с недавними нарушениями режима прекращения огня в Сирии, а также "нерешенными проблемами и неопределенностью в отношении конгресса" сирийская комиссия по переговорам решила не участвовать в нем, отметил МИД Турции. "С другой стороны, делегация в составе некоторых оппозиционеров, которые приехали из Анкары в Сочи для участия в конгрессе, отказалась въехать в страну в ответ на флаги, плакаты и символику сирийского режима в конгресс-центре и аэропорту", — сообщил турецкий МИД.

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