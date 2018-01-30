Сирийцам придется пройти сложный путь для урегулирования, заявил Лаврентьев

СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Сирийцам придётся пройти сложный путь для урегулирования, мировому сообществу и РФ надо оказать этим усилиями поддержку, заявил спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Действуя сообща, исходя из понимания приоритетов, сирийцам придется, видимо, пройти еще достаточно сложный путь, впереди решение сложнейших задач. Нам всем — и международному сообществу, и прежде всего России — надо оказать этим усилиям всемирную поддержку", — сказал он.