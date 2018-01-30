В Сочи высказались за то, чтобы Сирия была демократическим государством

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Сирия должна быть демократическим государством, основанным на принципах политического плюрализма и равного гражданства, говорится в заявлении конгресса сирийского национального диалога в Сочи, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Сирийская Арабская Республика/Государство Сирия должна быть демократическим и нефракционным государством, основанным на принципах политического плюрализма и равного гражданства, независимо от религиозной, этнической и гендерной принадлежности, полном уважении и защите верховенства закона, разделении властей, независимости судебной системы, полном равенстве всех граждан, культурном многообразии сирийского общества, обеспечении общественных свобод, включая свободу вероисповедания, имеющим транспарентное, инклюзивное, ответственное управление, в том числе перед национальным законодательством, с необходимыми эффективными мерами по борьбе с преступностью, коррупцией и должностными злоупотреблениями", говорится в заявлении.

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