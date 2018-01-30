Лаврентьев рассказал, как одна из делегаций пыталась сорвать форум в Сочи

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Одна из оппозиционных делегаций, приехавших в Сочи на конгресс национального диалога Сирии, попыталась сорвать переговоры, но ей это не удалось, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, вы, наверно, уже знаете об этом, что довольно большая делегация — более 80 человек, которая приехала из Анкары, — сегодня была явно настроена деструктивно, вела себя очень агрессивно", — рассказал Лаврентьев на итоговой пресс-конференции.

По его словам, "чувствовалось, что целью ее прибытия сюда было не участие в диалоге со своими собратьями и сестрами, а внесение какого-то дальнейшего раскола и препятствование деятельности этого конгресса, может быть, срыва этого конгресса, чтобы показать международному сообществу и отдельным ее членам, что усилия России по политическому урегулированию зашли в тупик".

"К счастью, этого не произошло, ведь мы, россияне, очень добрые по натуре люди, и мы, конечно, сожалеем и думаем, что постепенное осознание необходимости участия в межсирийском диалоге будет приходить ко все большему и большему количеству представителей вооруженной оппозиции", — добавил дипломат, выразив надежду, что вооружения оппозиция прекратит вооруженную борьбу и приступит к диалогу.

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