Заявление конгресса: только народ Сирии на выборах определит будущее страны

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Только сирийский народ должен определить будущее страны путем выборов, говорится в заявлении прошедшего в Сочи конгресса сирийского национального диалога.
Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ранее сообщалось, что на конгрессе создан ряд комиссий, в том числе высшая комиссия и комиссия по обсуждению конституции.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>