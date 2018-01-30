Заявление конгресса: только народ Сирии на выборах определит будущее страны

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Только сирийский народ должен определить будущее страны путем выборов, говорится в заявлении прошедшего в Сочи конгресса сирийского национального диалога.

"Только сирийский народ должен определить будущее своей страны демократическими средствами, путем выборов, и должен обладать исключительным правом определять политическое, экономическое и социальное устройство без внешнего давления или вмешательства, в соответствии международным правам и обязанностями Сирии", — говорится в заявлении конгресса, опубликованном на сайте МИД РФ.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ранее сообщалось, что на конгрессе создан ряд комиссий, в том числе высшая комиссия и комиссия по обсуждению конституции.

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