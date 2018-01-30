Участники конгресса в Сочи выступили за борьбу с терроризмом

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Участники прошедшего в Сочи конгресса нацдиалога Сирии высказались за приверженность борьбе с терроризмом и межконфессиональной рознью, говорится в заявлении конгресса сирийского национального диалога, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отмечается в документе, участники конгресса видят путь политического урегулирования проблем Сирии на основе "безусловного неприятия и активной приверженности борьбе с терроризмом, фанатизмом, экстремизмом, межконфессиональной рознью во всех их проявлениях, а также противодействие условиям, способствующим их распространению".

Кроме того, отмечается в сообщении, у Сирии должна быть "сильная, объединенная, заслуживающая уважения национальная армия, выполняющая свои задачи в соответствии с конституцией и высшими стандартами".

"Ее функции – защищать национальные границы и народ от внешних угроз и терроризма, в то время как специальные службы и службы безопасности должны поддерживать национальную безопасность в соответствии с принципом верховенства закона, действовать в рамках конституции и закона и уважать права человека. Применение силы должно быть исключительной прерогативой компетентных государственных институтов", — говорится в заявлении.

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