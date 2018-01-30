Де Мистура сам определит формат и состав конституционной комиссии Сирии

СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура самостоятельно определяет состав и формат комиссии по обсуждению конституции Сирии, может добавить в ее состав людей по своему усмотрению, заявил представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев сообщил ранее, что участники конгресса согласовали список из 150 кандидатур членов конституционной комиссии.

"Представители, которые будут включены в этот список, они передаются Стаффану де Мистуре, который из этого количества представителей будет формировать некий орган, который займётся обсуждением вопросов конституции, конституционной реформы и всех связанных с этим вопросов", — сказал Лаврентьев на брифинге по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Он отметил, что в заключительном заявлении отмечается, что де Мистуре предоставляется право определять уже самому формат и состав комиссии, "включая дополнительное количество лиц на его усмотрение, в определенной пропорции, чтобы не нарушить дисбаланс".

"И, соответственно, все решения в отношении состава как количественного, так и персонального, должны приниматься на основе консенсуса в соответствии с резолюцией ООН 2254", — заявил Лаврентьев.

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