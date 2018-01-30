СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Россия сыграла эффективную роль в защите Сирии от разрушительной войны, которая ещё не закончилась, сказал член президиума конгресса национального диалога Сирии в Сочи Савфан аль-Кудси.
Аль-Кудси отметил, что война в Сирии ещё не закончилась, она находится сейчас на завершающем этапе.
Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствовали наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.
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