СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Россия сыграла эффективную роль в защите Сирии от разрушительной войны, которая ещё не закончилась, сказал член президиума конгресса национального диалога Сирии в Сочи Савфан аль-Кудси.

"Хотел бы подтвердить важную роль РФ, ключевую, эффективную, решающую роль в обеспечении стабильности, безопасности и военной защиты Сирии от этой разрушительной войны", — сказал он по итогам конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

Аль-Кудси отметил, что война в Сирии ещё не закончилась, она находится сейчас на завершающем этапе.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствовали наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.