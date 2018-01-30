Участники конгресса нацдиалога высказались за прекращение конфликта в Сирии

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Участники конгресса национального диалога Сирии в Сочи выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту, говорится в обращении участников конгресса, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Мы, участники конгресса сирийского национального диалога, выражаем общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту. Мы все более, чем достаточно пострадали от насилия, кровопролития, терроризма и разрушений. В ходе войны были разрушены тысячи домов, школ и больниц, заводов и фабрик, нанесен серьезный ущерб железным дорогам, электростанциям, системе орошения, объектам религиозного и исторического наследия. Мы все разделяем одну и ту же цель – вернуть мир и процветание нашей родине и мирно жить друг с другом без насилия и терроризма во всех их формах и проявлениях", — говорится в сообщении.

Кроме того участники конгресса призвали всех друзей Сирии принять все необходимые меры, чтобы помочь САР восстановить свой статус достойного члена международного сообщества.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ранее сообщалось, что на конгрессе создан ряд комиссий, в том числе высшая комиссия и комиссия по обсуждению конституции.

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