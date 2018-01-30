Арабский делегат заявил, что конгресс в Сочи прошел успешно

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Секретарь Партии социалистического арабского объединения Савфан аль-Кудси назвал прошедший в Сочи конгресс национального диалога Сирии успешным шагом в верном направлении.

"Хотел бы сказать, что конгресс был очень успешным со всех точек зрения. Этот конгресс, не могу сказать, что он был качественным изменением, но очень полезным, хорошим изменением в нужном, верном направлении", — заявил на итоговой пресс-конференции аль-Кудси, который возглавлял президиум конгресса.

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