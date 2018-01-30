Лаврентьев сказал, когда может пройти очередная встреча по Сирии в Астане

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Очередная встреча по Сирии в Астане намечена на конец февраля, заявил на пресс-конференции по итогам заседания конгресса национального диалога Сирии спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Как вы знаете, это все (конгресс национального диалога — ред.) происходило в рамках уже устоявшегося, так называемого, астанинского процесса, который тоже доказал свою эффективность. Очередная встреча в астанинском формате, как вы знаете, намечена на конец февраля", — сказал Лаврентьев.

"Нам есть что обсуждать — представителям стран-гарантов, поэтому приглашаем вас в Астану", — добавил он.

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