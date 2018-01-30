Лаврентьев назвал итоги конгресса в Сочи подспорьем для Женевы

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Россия уверена, что результаты конгресса национального диалога Сирии в Сочи станут хорошим подспорьем переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Уверены, что сегодняшние дебаты… станут хорошим подспорьем женевскому процессу. Мы в этом абсолютно уверены", — сказал он на итоговой пресс-конференции.

По его словам, впереди перед участниками процесса сирийского урегулирования стоит решение "сложнейших задач".

"Завершая конгресс, мы, по сути, передаём (спецпосланнику генсека ООН по Сирии) Стаффану де Мистуре эстафетную палочку, и он может пользоваться результатами конгресса сирийского диалога, поэтому мы готовы и дальше ему оказывать помощь в решении своих задач", — пояснил Лаврентьев.

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