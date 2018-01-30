Лаврентьев назвал итоги конгресса в Сочи подспорьем для Женевы

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Россия уверена, что результаты конгресса национального диалога Сирии в Сочи станут хорошим подспорьем переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.
По его словам, впереди перед участниками процесса сирийского урегулирования стоит решение "сложнейших задач".
"Завершая конгресс, мы, по сути, передаём (спецпосланнику генсека ООН по Сирии) Стаффану де Мистуре эстафетную палочку, и он может пользоваться результатами конгресса сирийского диалога, поэтому мы готовы и дальше ему оказывать помощь в решении своих задач", — пояснил Лаврентьев.
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