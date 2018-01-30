Лаврентьев отметил конструктивный характер конгресса в Сочи

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Делегаты Конгресса сирийского национального диалога в Сочи смогли преодолеть претензии и обиды, полемики не было, работа проходила в конструктивном ключе, заявил во вторник вечером спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы постарались сформировать список приглашенных на Конгресс, чтобы под одной крышей оказались представители всех слоев населения — как представители внешней и внутренней оппозиции, так и представители правительства (Сирии). Эта цель действительно достигнута, потому что на сегодняшнем мероприятии присутствовало 1393 делегата, более 50 наблюдателей", — сказал Лаврентьев по итогам форума.

"В течение всего хода Конгресса действительно была деловая, конструктивная атмосфера. Мы благодарны делегатам, что они действительно были движимы чувством ответственности, патриотизма и смогли преодолеть в целом претензии и обиды", — добавил Лаврентьев.

Он подчеркнул, что в ходе заседания "мы не фиксировали острой полемики между представителями оппозиции и правительством".

"Это очень отрадно — действительно заглянули друг другу в глаза и смогли найти слова для общения и для диалога", — констатировал Лаврентьев.

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