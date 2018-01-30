Де Мистура пообещал скоро рассказать о шагах созданной в Сочи комиссии

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пообещал как можно скорее оповестить о следующих шагах созданной в рамках Конгресса сирийской нацдиалога конституционной комиссии.
"Мы должны приступить к этой работе как можно скорее", — добавил он. Это, по словам де Мистуры, "означает на практике установление в Женеве графика и процесса составления конституции".
Таким образом, отметил спецпосланник ООН, комитет по конституции "может быть на самом деле, в действительности создан, и он приступит к работе". "Это будет деликатная работа — это наша работа и ваша работа также", — сказал де Мистура.
"Женевский процесс продолжится, таким образом конституционный комитет может конкретно и целенаправленно начать свою работу. Я знаю, что вы хотите именно этого", — отметил спецпосланник ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>