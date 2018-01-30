Де Мистура считает нормальным то, что дискуссия в Сочи была напряженной

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Дискуссия в ходе конгресса национального диалога Сирии в Сочи была непростая, но это нормально, заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Конгресс национального диалога Сирии состоялся во вторник в Сочи с участием почти 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса являлся запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.
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