Лавров: нет трагедии в неучастии ряда групп оппозиции в конгрессе в Сочи

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Москва не видит трагедии в том, что некоторые оппозиционные группы Сирии в итоге не приняли участие в конгрессе национального диалога в Сочи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, никто не рассчитывал, что здесь удастся собрать всех без исключения представителей различных групп сирийского народа, как лояльных правительству, так и нейтральных, независимых, так и оппозиционеров. Ну, а то, что две-три группы не смогли принять участия, я из этого трагедии не делаю", — заявил Лавров журналистам.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

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