Лавров считает, что конгресс в Сочи в целом удался

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии, прошедший в Сочи, — первый важный шаг по межсирийскому примирению, в целом он удался, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.
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