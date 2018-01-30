Лавров считает, что конгресс в Сочи в целом удался

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии, прошедший в Сочи, — первый важный шаг по межсирийскому примирению, в целом он удался, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главное, чтобы мы свято соблюдали основополагающий принцип резолюции 2254 — только сами сирийцы будут решать судьбу своей страны. Именно на создание условий для этого мы и нацелили этот конгресс, и я думаю, что этот первый шаг, очень важный шаг, в целом удался", — сказал Лавров журналистам.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.