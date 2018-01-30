Лавров: конгресс в Сочи поможет выполнению резолюции по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал конгресс нацдиалога Сирии в Сочи началом процесса, который призван перенести выполнение резолюции 2254 СБ ООН в практическую плоскость.

"Этот конгресс поставил задачу, которая гораздо шире, нежели астанинский процесс и тем более, чем женевские переговоры, в которых, как я сказал, участвовали только внешние оппозиционеры. Здесь мы смогли собрать под одной крышей представителей сирийской стороны, официальной — парламентариев, членов правящей партии, независимых делегатов, представителей внутренней оппозиции, внешней оппозиции, представителей племён, которые в общественной жизни Сирии имеют очень важное значение", — заявил Лавров журналистам.

"Это начало процесса, который призван перенести в практическую плоскость выполнение резолюции 2254 под эгидой ООН, прежде всего в том, что касается начала диалога о самом главном — в какой Сирии хотят жить сирийцы. Именно такой диалог запускается с проведением сегодняшнего конгресса", — добавил министр.

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