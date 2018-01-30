Конгресс в Сочи одобрил принципы будущего устройства Сирии, сообщил Лавров

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Участники конгресса нацдиалога Сирии в Сочи одобрили заявление с принципами будущего устройства страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На конгрессе одобрено заявление с основами и принципами будущего устройства Сирии. В этих принципах нет ничего революционного, это ключевые нормы международного права — уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп, обеспечение политического процесса, который никого не оставит за бортом и который будет позволять сирийцам самим без вмешательства извне определять свою судьбу", — заявил Лавров журналистам.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.