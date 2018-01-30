Лавров: в Сочи высказались за то, чтобы "Женева" обрела второе дыхание

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии твердо высказался за то, чтобы "женевский процесс" по сирийскому урегулированию обрел второе дыхание, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается нашего конгресса, он твердо высказался, чтобы "Женева" обрела второе дыхание. Или первое, потому что до сих пор ни шатко, ни валко эта работа продвигалась. Очень сильная поддержка "Женевы", сильная поддержка роли ООН, конечно же, на основе резолюции 2254, что означает, что любые шаги должны быть предметом обоюдного согласия правительства и оппозиции", — сказал Лавров журналистам во вторник.

"Поэтому здесь каких-либо опасений, сомнений быть не должно. Без согласия правительства, как и без согласия оппозиции, ничего делаться не может", — подчеркнул российский министр.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

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