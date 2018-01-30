Около 15 тысяч человек могли покинуть свои дома из-за боев в районе Африна

ООН, 30 янв — РИА Новости. Около 15 тысяч мирных жителей могли покинуть свои дома из-за боев в районе сирийского Африна, сообщила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"У нас есть сообщения о жертвах и пострадавших среди мирного населения и о том, что около 15 тысяч человек были перемещены в этом районе, а еще тысяча – перемещена в провинцию Алеппо", — сказала Мюллер, выступая на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии.

"У нас также есть сообщения, что местные власти в Африне запрещают перемещения гражданских лиц, особенно тех, кто хочет покинуть этот район", — добавила помощник генсека.

В целом, она подтвердила данные ООН о том, что в результате боевых действий в Сирии беженцами оказались 13,1 миллиона человек, 5,5 миллиона из которых покинули страну.

По ее словам, за последние полтора месяца обострилась ситуация на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама, где из-за "авиаударов и столкновений" с 15 декабря 2017 года свои дома покинули более 270 тысяч человек.

Мюллер также сообщила, что с начала года в районе Восточная Гута погиб 81 человек, включая 30 детей. Она выразила обеспокоенность и тем фактом, что продолжаются артиллерийские обстрелы со стороны Восточной Гуты в сторону Дамаска, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Говоря о ситуации в Ракке, которая находится под контролем "Сирийских демократических сил", состоящих преимущественно из курдов, Мюллер отметила, что в город с октября прошлого года вернулись около 60 тысяч жителей. Однако, указала она, в освобожденной от террористов Ракке остается много мин и взрывных устройств. "Ракка остается небезопасной для возвращения мирных жителей", — сказала помощник генсека.

Мюллер напомнила, что, по оценкам ООН, в 2018 году на гуманитарное содействие в Сирии потребуется 3,5 миллиарда долларов. Пока, по ее словам, острой остается проблема с допуском гуманитарных конвоев в ряд районов страны, в частности в район Восточная Гута и в лагерь беженцев Эр-Рукбан.

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