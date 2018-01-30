Путин осмотрел выставку, посвященную итогам операции в Сирии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером после проведения военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии осмотрел тематическую выставку, развернутую в Национальном центре управления обороной.

На выставке представлены вооружения, техника, материально-техническое, медицинское и иное обеспечение подразделений, участвовавших в борьбе с террористами, а также оружие, конфискованное у самих боевиков.

В частности, главе государства продемонстрировали так называемые шахид-мобили — самодельные, сваренные из кусков металла броневики на шасси серийных автомашин. В данном случае были показаны два аппарата на базе автомобиля "Ленд-Крузер" и "Хаммер": машины предназначены для прорыва укреплений и последующего подрыва вместе с водителем с целью нанесения наибольшего ущерба антитеррористическим силам.

Рассказали главе государства и о беспилотных летательных аппаратах, используемых террористами, недавняя атака с их помощью на российскую базу в Сирии была успешно отражена. На выставке представлены беспилотники боевиков и их вооружение.

Главком Воздушно-космических сил Герой России генерал-полковник Сергей Суровикин доложил об особенностях применения и вооружении боевых самолетов и вертолетов, используемых для уничтожения террористов в Сирии. Президенту также продемонстрировали на макетах построение боевого ордера кораблей российского ВМФ, участвовавших в контртеррористической операции.

В экспозиции представлены образцы самодельных взрывных устройств, используемых террористами: зачастую они камуфлируются под различные предметы, например, камни, книги и т.д.

Военные специалисты рассказали президенту о средствах противодействия и специальной саперной технике, которая используется для разминирования.

Специально для экспозиции сирийские власти предоставили экспонаты, представляющие большую историческую и культурную ценность: многие подобные предметы были спасены от варварского уничтожения совместными действиями российских военных и сирийской армии при освобождении, например, Пальмиры.

В этой части экспозиции главу государства встретил известный дирижер Валерий Гергиев, который после освобождения Пальмиры выступил там с симфоническим оркестром. Президент и маэстро кратко пообщались, а потом послушали отрывок из Петровского марша Преображенского полка — его сыграли приглашенные на выставку музыканты Мариинского театра.

Осмотрел глава государства и образцы российского стрелкового вооружения, используемого при военных операциях в Сирии. На выставке также представлено и трофейное оружие боевиков — отнятые у террористов пистолеты и автоматы зарубежного производства свалены грудой у подиума с российским оружием.

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