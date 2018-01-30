Жители сирийского Африна вынуждены жить в пещерах из-за ударов турецких ВВС

Сирийские бойцы из Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Африн

Сирийские бойцы из Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Африн

БЕЙРУТ, 30 янв — РИА Новости. Жители Африна (на севере САР) вынуждены покинуть свои дома и перебраться в природные пещеры, опасаясь бомбардировок турецкой авиации, сообщил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны (КСС) Африна Рейзан Хеду.

"Гражданское население вынуждено живет в пещерах. Там люди прячутся от турецких бомбардировок", — сказал собеседник агентства.

По словам Хеду, как в городе Африн, так и в окрестных деревнях из-за авиационных ударов и артиллерийских обстрелов сильно затруднена эвакуация раненых жителей.

"Турецкая армия в пограничных селениях обстреливает машины скорой помощи, несмотря на то, что они едут со знаком Красного Полумесяца. Это ограничивает эвакуацию гражданских", — отметил представитель КСС Африна.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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