Лидер платформы "Астана" назвал конгресс в Сочи по Сирии удивительным

СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Лидер платформы сирийской оппозиции "Астана" Махмуд аль-Эфенди назвал конгресс сирийского национального диалога в Сочи удивительным — никогда раньше не было переговоров именно между оппозицией и властями, более того, они вместе пьют чай и кофе.

"Впервые в истории переговоры такого уровня — оппозиция и правительство. Такого я не помню, я в оппозиции с 91-го года, впервые такое", — заявил аль-Эфенди.

"Началось все очень напряженно. Привыкаем друг к другу, на обеде, ужине. Люди, которые друг с другом говорить не могли, пьют чай, кофе после трёх часов переговоров. Я удивлен очень сильно! Я надеюсь, что это не только на один день, такие встречи должны быть каждый день", — заявил журналистам оппозиционер.

По его словам, на площадке ООН на переговорах международное сообщество "не давало" оппозиции так делать.

"Оппозиция, которая была в Женеве, была намерена говорить только о переходном правительстве, больше ничего не хотят обсуждать. Здесь же всё идёт очень хорошо. Надеюсь на успех", — заявил аль-Эфенди.