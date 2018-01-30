Ряд участников конгресса в Сочи хотят провести следующую встречу в Дамаске

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Несколько участников проходящего в Сочи конгресса сирийского национального диалога сообщили РИА Новости, что хотели бы, чтобы следующий раунд конгресса прошел уже в Дамаске.

"Для нас предпочтителен вариант проведения конгресса в Дамаске, так как сирийская проблема должна обсуждаться на сирийской земле", — заявил агентству глава отделения сирийской диаспоры на юге России Хасан Саррадж ад-Дин.

В то же время, по его словам, проведение конгресса нацдиалога в Дамаске требует гарантий безопасности для оппозиционеров.

"Мы ждем итогов конгресса, заявления по итогам. Нам нужно больше времени, чтобы обеспечить гарантии на свободный и безопасный приезд в Сирию без каких-либо препятствий. У людей вызывает беспокойство идея посещения Сирии, так как там присутствуют много сторон, а оппозиция не может туда поехать без предварительной подготовки", — заявил Саррадж ад-Дин.

"Мы хотим, чтобы конгресс в Сочи стал первым шагом на пути восстановления единства сирийского народа", — заключил он.

Конгресс национального диалога Сирии официально открылся во вторник в Сочи, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией и формирование конституционной комиссии.

Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.