Ряд участников конгресса в Сочи хотят провести следующую встречу в Дамаске

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Несколько участников проходящего в Сочи конгресса сирийского национального диалога сообщили РИА Новости, что хотели бы, чтобы следующий раунд конгресса прошел уже в Дамаске.
В то же время, по его словам, проведение конгресса нацдиалога в Дамаске требует гарантий безопасности для оппозиционеров.
"Мы ждем итогов конгресса, заявления по итогам. Нам нужно больше времени, чтобы обеспечить гарантии на свободный и безопасный приезд в Сирию без каких-либо препятствий. У людей вызывает беспокойство идея посещения Сирии, так как там присутствуют много сторон, а оппозиция не может туда поехать без предварительной подготовки", — заявил Саррадж ад-Дин.
"Мы хотим, чтобы конгресс в Сочи стал первым шагом на пути восстановления единства сирийского народа", — заключил он.
Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.
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