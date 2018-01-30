Путин: неполадки российской военной техники в Сирии устранялись на месте

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Почти все неисправности российской военной техники оперативно выявлялись и устранялись на месте проведения спецопераций в Сирии усилиями техников предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин.

"За все время проведения операций на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1,2 тысячи представителей от 57 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных организаций. Благодаря их работе были оперативно устранены 99 процентов всех выявленных неисправностей военной техники и вооружений", — сказал глава государства, выступая на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.

Президент признал, что многие недостатки выявлялись неожиданно, однако на прошедших ранее встречах ни военные, ни представители оборонной промышленности "не лакировали ничего, говорили очень конкретно всегда, иногда эмоционально".

"Сегодня, пользуясь случаем, говоря по результатам нашей работы, я хотел бы поблагодарить вас, всех ваших коллег, работников российского ОПК, инженеров, специалистов рабочих профессий, инженеров, конструкторов за ваш труд и за ваш вклад в укрепление обороноспособности страны, за важнейший вклад в успех антитеррористической операции в Сирии, за обеспечение обороноспособности России", — заключил он, пообещав обязательно подумать над тем, как отметить лучших работников отрасли.

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