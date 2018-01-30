Путин призвал проанализировать опыт использования вооружений в Сирии

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал военных и промышленников предельно честно и откровенно проанализировать опыт использования новых образцов вооружения и военной техники в условиях операции в Сирии, так как от этого зависит боевой потенциал российской армии.

"Разумеется, мы сегодня будем говорить, вы знаете об этом, не о каких-то политических результатах, будем говорить, добиваться их на другом поприще, на дипломатическом. Сейчас проходит конференция соответствующая в Сочи, вы знаете", — сказал Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.

"Сегодня поговорим, как мы применяли новейшие системы вооружения и техники. В этом зале руководители Минобороны, представители оборонно-промышленного комплекса нашей страны, а также военнослужащие, которые в реальных боевых действиях применяли авиационную и другую технику, отслеживали цели на командных пунктах комплексов ПВО, проводили пуски ракет. Считаю такую встречу исключительно важной для работы над перспективным развитием армии и флота", — констатировал президент.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо самым тщательным, детальным образом проанализировать, как показали себя в разных ситуациях российское вооружение и техника. Глава государства напомнил, что эти вопросы неоднократно обсуждались, в том числе на комплексных совещаниях в Сочи.

"Но сегодня проведем более глубокий, более широкий анализ, и сделаем это предельно честно, откровенно, не оглядываясь ни на какие авторитеты. Нам нечего бояться. Мы должны вскрывать любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Только так мы добьёмся окончательного, нужного нам результата по качеству", — сказал президент.

По его свалом, если сегодня закрыть глаза на какие-то недостатки, то завтра это, безусловно, скажется на боевом потенциале Вооруженных сил. "А мы должны наоборот, опираясь на полученный опыт, постоянно совершенствовать возможности наших вооружений, создавать новые перспективные образцы техники",- подчеркнул глава государства.

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