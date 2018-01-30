Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону конгресс нацдиалога Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы, связанные с проведением в Сочи конгресса национального диалога Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры обсудили ряд практических вопросов, связанных с проведением открывающегося сегодня в Сочи конгресса сирийского национального диалога", — говорится в сообщении.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

На форуме присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

Начало проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи было отложено на некоторое время из-за ожидания прибытия ряда участников и наблюдателей. В МИД РФ сообщили, что группа вооружённой оппозиции Сирии по прибытии в Сочи стала выдвигать дополнительные требования.

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