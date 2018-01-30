В министерстве обороны Турции рассказали о потерях в Африне

АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Пятеро турецких военных погибли с начала операции в сирийском Африне, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

"Потери наших ВС в ходе операции "Оливковая ветвь" составляют пять человек, общее число потерь (с учетом оппозиционной "Свободной сирийской армии") — 29 человек", — сказал Джаникли, выступая в парламенте Турции во вторник.

Он добавил, что ВС Турции в ходе операции "уничтожили 458 целей террористических организаций и 649 террористов".

По словам турецкого министра, жертв среди мирного населения Африна в результате действий ВС Турции и ССА нет. "Террористы пытаются использовать гражданское население в качестве живого щита, но мы делаем все возможное для предотвращения гибели мирных жителей Сирии", — отметил Джаникли.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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