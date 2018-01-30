Генштаб ВС Турции опроверг сообщения об использовании напалма в Африне

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Турецкая армия не использует напалм, а также химическое и биологическое оружие в операции в сирийском Африне, говорится в заявлении генштаба ВС Турции, полученном РИА Новости во вторник.

Ранее курдские формирования обвинили Турцию в применении напалма.

"Со стороны ВВС Турции в операции "Оливковая ветвь" не используются напалм, химическое, биологическое и подобное оружие, запрещенное международными договорами. Оружие подобного типа не имеется на вооружении армии Турции. Сухопутные войска придерживаются таких же правил", — говорится в документе.

Отмечается, что турецкие военные прилагают все усилия, чтобы в ходе операции в Африне не пострадали мирные жители, а также социально значимые и религиозные учреждения, объекты культурного наследия.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.