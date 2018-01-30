Генштаб ВС Турции опроверг сообщения об использовании напалма в Африне

АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Турецкая армия не использует напалм, а также химическое и биологическое оружие в операции в сирийском Африне, говорится в заявлении генштаба ВС Турции, полученном РИА Новости во вторник.
Ранее курдские формирования обвинили Турцию в применении напалма.
"Со стороны ВВС Турции в операции "Оливковая ветвь" не используются напалм, химическое, биологическое и подобное оружие, запрещенное международными договорами. Оружие подобного типа не имеется на вооружении армии Турции. Сухопутные войска придерживаются таких же правил", — говорится в документе.
Отмечается, что турецкие военные прилагают все усилия, чтобы в ходе операции в Африне не пострадали мирные жители, а также социально значимые и религиозные учреждения, объекты культурного наследия.
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