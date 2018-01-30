Две деревни под Африном перешли под контроль ВС Турции, заявили в Анкаре

АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Две деревни в районе сирийского Африна перешли под контроль ВС Турции и членов оппозиционной Свободной сирийской армии в рамках операции "Оливковая ветвь", сообщает агентство Anadolu во вторник.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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